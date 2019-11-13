Emre Belözoğlu için seferberlik ilan edildi

A Milli Takımımız’ın kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığına rağmen aday kadroda yer almıştı. Çoğunluk, Emre’nin takım arkadaşlarına moral vermek ve onları yalnız bırakmamak adına kampta yer aldığını düşünüyordu. Ancak Emre ve teknik direktör Şenol Güneş’in düşüncesinin önceki günkü idmanda farklı olduğu ortaya çıktı. Milliler’de, adeta bir Emre seferberliğinin yaşandığı ve Güneş’in, yarınki kritik İzlanda karşılaşmasında 39 yaşındaki oyuncuya ilk 11’de şans vermek istediği öğrenildi. Güneş, başta sağlık ekibi ve masörleri, yıldız oyuncunun hazır olması adına adeta tam mesai emri verdi.

Emre, koşu sırasında 3 kez krampon değiştirdi.

Son ana kadar beklenecek

İlk idmanda takımdan ayrı çalışan ve sürekli kendisini test eden Ay-Yıldızlılar’ın kaptanı, 3 kez krampon değiştirirken, düz koşu yaptı. Kaburgasındaki ağrılarının yanı sıra kasığında ödem tespit edilen deneyimli futbolcu için maç saatine kadar durumunun netleşmesi bekleniyor. Milli Takım kampına katılan ilk isim olan Emre ile Güneş’in sık sık diyalog halinde olduğu, tecrübeli oyuncunun sahada olmak adına elinden geleni yaptığı ifade edildi.

Sağlık ekibi, yıldız oyuncunun üzerine titriyor, sık sık durumunu soruyorlar.

Murat Akbaş