Emre Belözoğlu için bir ihtimal daha var!

Fenerbahçe’nin efsaneleri arasında yer alan ve bu sezon herkesin alkışlarını toplayan Emre Belözoğlu, gelecek sezonla ilgili özel bir hayal kuruyor. 39 yaşındaki kaptan, Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ile bir şampiyonluk daha kazanmak isteyen Emre, direkt katılım olacağı için Devler Ligi fırsatını da kaçırmak istemiyor. Son olarak 2012 yılında Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ne katılan ve yaklaşık 8 yıl sonra bu büyük turnuvaya geri dönmek isteyen tecrübeli futbolcu, yakın çevresine de bu hedefini açık bir şekilde anlatıyor.

UEFA’nın bu köklü organizasyonda ayrıca 40 ve 40 yaş üstü oynayan oyuncu sayısı da çok az. Bu yaş grubundaki oyuncuların Şampiyonlar Ligi’nde oynaması UEFA tarafından da çok önemli görülüyor ve rekorlar listesine dahil ediliyor. Eğer, Emre Belözoğlu da bu sezon sarı-lacivertli formayla lig şampiyonluğunu elde ederse, 2020 yılında Şampiyonlar Ligi’nde 40 yaşındayken oynama şansını kapacak. Bu nedenle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatıp, Devler Ligi fırsatını kaçırmak istemeyen Emre Belözoğlu, kariyerinde çok önemli bir aşamayı yakalayacak.

Kariyerinde çok önemli başarılar olan deneyimli futbolcu; Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi dev organizasyonlarda oynadı.

3 büyük hedef

Emre Belözoğlu, 2020 yılında 3 büyük hedefle tarihe adını altın harflerle yazdırmak istiyor. Önce Fenerbahçe ile şampiyon olarak, kariyerine yeni bir zafer daha eklemeyi amaçlıyor. Ardından A Milli Futbol Takımı ile EURO 2020’ye giderek ülke futbolu açısından önemli bir aşama kat etmeyi hedefliyor. Emre son olarak, ay-yıldızlı forma ile dalya diyerek 100’ler kulübüne girmişti. Son olarak da 40 yaşında Şampiyonlar Ligi’nde boy göstererek, rekorlar listesine adını yazdırmayı planlıyor.

40’lar listesi

Şampiyonlar Ligi tarihinde 40 ve 40 üstü futbolculardan oluşan özel bir liste bulunuyor. Şu anda rekor 2007’de Lazio formasıyla Real Madrid maçına 43 yaşında çıkan kaleci Marco Ballotta. Oluşan listede yer alan futbolcuların tamamının kaleci ve stoper olması dikkat çekiyor.Şampiyonlar Ligi tarihinde 40 ve 40 üstü futbolculardan oluşan özel bir liste bulunuyor. Şu anda rekor 2007’de Lazio formasıyla Real Madrid maçına 43 yaşında çıkan kaleci Marco Ballotta. Oluşan listede yer alan futbolcuların tamamının kaleci ve stoper olması dikkat çekiyor.Kaleci haricindeki pozisyonlarda oynayan oyuncular sınırlı. Emre Belözoğlu bu yönüyle de önemli bir başarı yakalayıp, tarihe geçmek istiyor. İşte Devler Ligi’nde oynayan 40 yaş üstü futbolcular listesi:

Kaleci, Balotta, Lazio (2007’de 43 yaşında)

Kaleci, Schwarzer, Chelsea (2014’te 41 yaşında)

Defans, Costacurta, Milan (2006’da 40 yaşında)

Defans, Weir, Rangers (2010’da 40 yaşında)

Kaleci, Van der Sar, Manchester United (2011’de 40 yaşında)

(Milliyet)