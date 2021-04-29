Emre Belözoğlu: Hiçbir şey bitmedi. Biz sonuna kadar devam edeceğiz

Emre Belözoğlu'nun maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Alanyaspor ve Çağdaş hocayı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sezon başından bu yana en iyi parselasyonu olan takım diye düşünüyorum. Güçlü ve iyi organizasyonu olan bir takım. Bizim tarafımızdan bakarsak, kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı topun bizde kaldığı, çok önemli fırsatlarımızın olduğu anlar vardı. 10 kişi kalana kadar maçı kendimize yakın görüyordum. Yine de biz bildiğimiz, inandığımız oyunu oynamaya çalıştık. Futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Hiçbir şey bitmedi. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu taraftarımız ve camiamızın bilmesi gerekir.

Yaptığınız planlar bazen oyuna yansır bazen değiştirmek zorunda kalırsınız. Oyun aslında istediğimiz gibi gidiyordu ama 10 kişi kalınca B planına da geçemedik. 11 kişi olsaydık, biz topu da onlara vermezdik.

Daha önce de söyledim. Ben şansa inanmam. Nasip, kısmet meselesi her şeyi. Futbol değişken bir oyun. Biz bu 4 haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Rakiplerimize saygı da duyuyoruz.

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