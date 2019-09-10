Emre Belözoğlu: Hazırlık maçları ölçü olamaz

Andorra karşısında milli takımı ateşleyen isimlerin başında gelen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’yi de yakın takibe aldı. Milli takım kampında Kanarya’nın Bursaspor ile oynanan hazırlık maçını izleyen tecrübeli futbolcu, “Hazırlık maçları lig için ölçü olmaz. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de çok farklı bir futbol sergiliyor” dedi.

16 Eylül Pazartesi günü Alanya’da oynanacak maçı da tartıya alan Emre, “Gustavo’nun takıma büyük katkı sağlayacağını ve futbolcular arasındaki forma rekabetine zirve yaptıracağına inanıyorum. Böyle tecrübeli isimlere her zaman ihtiyaç duyulur. Gücümüze güç katacak” ifadesini kullandı.

Yusuf Dursun