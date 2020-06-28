Emre Belözoğlu: Gökhan Töre bana dirsek atmadı

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta konuk ekipten Gökhan Töre kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sarı kartı bulunan Gökhan Töre, hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği mücadele sonucu ikinci kez sarı kart görmüştü. Maç sonunda bir televizyon kanalına konuşan Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'e, Emre Belözoğlu'nun, "Gökhan Töre bana dirsek atmadı" sözleri soruldu.

Adil Gevrek ise "keşke Emre Belözoğlu bunu maçta bunu söyleseydi. Herkes hakemlerden dert yanıyor. Hak ve hukuk konusunda korkularına yenik düşüyorlar" ifadelerini kullandı

Emre Belözoğlu, TRTSpor kanalında yayınlanan Stadyum programında Ersin Düzen'e mesajla pozisyonu anlattı.

Emre Belözoğlu, pozisyonda Gökhan Töre'yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını iletirken aynı zamanda Gökhan Töre'nin kendisine dirsek teması olmadığını hakeme de maç esnasında söylediği ifade etti. Bu sözleri canlı yayında Ersin Düzen paylaştı



