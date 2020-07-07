Emre Belözoğlu: Futbolu bir çok oyuncudan daha fazla seviyorum

Gençlerbirliği maçında takımının tek golünü atan Emre Belözoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, hem geçen hafta Gökhan Töre ile yaşanan pozisyona hem de "futbolu bir çok oyuncudan çok seviyorum" diyerek arkadaşlarına göndermede bulundu

"Ya kahraman oluyor ya da.."

"Bu duruma sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Benim üzerimden fazlası ile konuşmak doğru değil. Benim kaderim olmuş ya kahraman olmuş, ya da kötü olmuşuz. Bende gündeme gelmek istemiyorum böyle. Bu ülkede bir çok oyuncudan daha fazla futbolu seviyorum. Belki de bu yüzden bana geliyor bu fırsatlar. Ciddi bir süreç var önümüzde. İnşallah sayın başkan Ali Koç önderliğinde iyi şeyler olacak"

"Kazansak ilk üç ya da ilk dört içinde olabilirdik.."

"Üzgünüz iki puan kaybettik. Bugün kazansak ligi ilk üç ya da ilk dört içinde bitirebilecek duruma gelirdik. Üç tane daha maçta alacağımız 9 puan bizi farklı yere götürebilir"









"2030'lu yıllarda gol atamacağım ama bu istatistikler, gol atmak güzel. Bende Fenerbahçe'nin bir oyuncusuyum, takım kaptanıyım ama inanın dert ettiğim çok daha farklı şeyler var. Yapmam gerekenleri saha içinde kalan üç haftada yapmaya devam edeceğim."