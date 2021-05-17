Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de devam edecek mi?
Erol Bulut'un ayrılığı sonrası son 10 hafta takımın başında yer alan Emre Belözoğlu'nun geleceği Fenerbahçe’de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kongre sonrası Emre Belözoğlu’nun hangi görevde devam edeceği netlik kazanacak.
Fenerbahçe’de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Emre Belözoğlu geliyor. Futbol hayatını noktaladıktan sonra sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, transfer dönemindeki hamleleriyle alkış aldı. Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılığı sonrası son 10 hafta ise teknik direktörlük görevini de üstlendi. Sezon hayal kırıklığı içinde bitti.
40 yaşındaki çalıştırıcı, ligin tamamlanmasının ardından beklemeye geçti. Kongre sonrası Emre Belözoğlu’nun hangi görevde devam edeceği netlik kazanacak.