Emre Belözoğlu: Fenerbahçe mutluysa Türkiye mutludur

İmza töreninin başında Emre Belözoğlu'nun futbola başladığı yıllardan bu yana yer aldığı kulüplerden ve maçlardan görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı. Daha sonra Emre Belözoğlu ve Ali Koç, sözleşmeye değil, üzerinde '2020-21 sezonu Sportif Direktörü' yazılı formaya imza attı. Daha sonra Belözoğlu, açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı...

'Galatasaray'da güzel günlerim oldu'

"Çocukluğum Zeytinburnu’nda geçti. Buna vesile olan tüm hocalarıma şükranlarımı iletmek istiyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim. Her futbolcunun böyle bir hayatı olsun isterim. Allah bana tuttuğum takımda futbolu bırakmayı nasip etti."

'Mutlaka hatalarımız olacak'

"Yeni görevimde, gerçekten futbol takımının arkasında çok büyük bir yapının olduğuna şahit oldum. Başta başkanımız olmak üzere finans ekibinin, iletişimden sorumlu olan arkadaşlarımız var. Fenerbahçeli insanların sabah uyandıklarında, evlerine gittiklerinde mutlu eve gitmelerini istiyoruz. Rahmetli İslam ağabeyin (Çupi) dediği gibi ’Fenerbahçe mutluysa Türkiye mutludur.’ Sezon sonu umarım Fenerbahçe taraftarına şampiyonluğu yaşatmak nasip olur. Kendini Fenerbahçe’ye ait hisseden herkes için söylemek istediğim bizlere inanmaları."

'Doğru oyuncular geldi'

"Transfer döneminde aslında çok gündeme geldim ve bundan rahatsız oldum. Bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Biz bu süreci hep beraber yönettik başkanımız önderliğinde. Bu yapılanma sadece bir kişi üzerinden gitmedi. Kabul etmek gerekiyor ki sportif başarı takım için kaçınılmazdı. Bu yüzden hamlelerimizi bu yönde yaptık. Ciddi bir planlama yapığımızı düşünüyorum. Transferi hiç bir zaman başarı olarak görmüyorum. Doğru oyuncuları getirdik ama sahanın içinde skorların desteklediği süreç olursa Fenerbahçe önümüzdeki seneleri daha güçlü bir şekilde atlatacak."

‘Son 2-3 yıldır kalite sorunu vardı’

Genel anlamda bizim için önemli olan kaliteli oyuncunun gelmesi gerekiyordu. Son 2-3 senedir kalite sorunu vardı. Şu anda takımımızda 10'a yakın kaptanlık yapmış oyuncu bulunuyor. Bu işin bir de finansal tarafı var ve bu çok önemli. Kulübün çok ciddi sorumlulukları var bu anlamda. Bütün yaptığımız transferlerde oyuncuların ortalaması

1 milyon Euro’ya geliyor. Bütçeyi küçülttük ve küçülterek devam etmemiz gerekiyor. Değişmesi gereken kadroyu elimize aldığımızda önümüzdeki sene başka şeyler bekleyecekler ama gerçekçi olmak lazım. İstediğimiz 2-3 oyuncuyu maddi nedenlerle alamadığımız oldu. Türkiye Ligi kabul etmemiz gerekiyor ki üst seviye liglerden geride. Oyuncular tercih ederken bunları başka yerde kullandılar."

'Örnek aldığım sportif direktör yok’

Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Türkiye’de istediğiniz kadar bir oyuncuyu örnek alın ülkenin farklı parametreleri var. Ben elimden geldiğince bir çok hayalimden vazgeçerek gururumu arka plana iterek kararlar alıyorum. Fenerbahçe için bu kararı almaktan memnunum. Bu büyük camiaya, başkanımız gibi mert ve samimi bir insana yardımcı olmaktan çok mutluyum."

‘Görüşmeleri hep oyuncularla yaptım'

Ben soyunma odasından geldiğim için transfer sürecinde açıkçası süreci oyuncu merkezli yönettim. Onların soyunma odalarına girerek dolaylı olarak karakterini, oyuncu tipini araştırdım. Gittiğimiz, oynadığımız takımlarda bir sürü arkadaşlıklar oldu. Birçoğu teknik adamlık yapıyor. Oyuncuları belirlerken farklı parametreler vardır. Ben kendi gerçeklerimde, oyuncularla iletişime geçerek ilerledim. Elimden geldiğince bu metot ile yürüdüm. Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe’ydi. Maddi olarak da bu anlamda doğru bir süreç yönettik."

‘Bazen şampiyonluk bile yeterli olmaz!’

Fenerbahçe’nin her maçı kazanmaktan başka hedefi olamaz. Fenerbahçe’nin olduğu her yerde ikincilik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez. Gerçekçi bir takım kurduk. Ben hiçbir zaman oyuncunun gençliğine yaşlılığına inanmadım. Ne kadar iyi oyuncu olduklarını görecek kapasiteye sahibim. Planlamamızı biraz ligi bilen oyuncular, takımda sorumluluk alabilecek oyuncular var."

‘Elimizdeki projeyi Ömer'e sunacağız’

Ömer Faruk Beyaz kardeşim gibi. İşin başlangıcı olarak geçen sezon ona kaptanlık pazubandını verdim. Alt yapıdaki arkadaşların bu kulübe inanmalarını istedim Ömer Faruk’a verdiğim bu sorumlulukla. 15-20 güne kadar hızlanacak. Kendisi, ailesi ve menajeri ile bir görüşme yaptık. Bizden beklentileri var, bizim de onlardan beklentilerimiz var. Akıllı zeki bir oyuncu daha da büyük bir oyuncu olacaktır. Elimizdeki projeyi kendisine sunacağız."

‘Altyapıda cüretkar olacağım’

"Benim hayalim bu memleketin çocuklarına inanmak ve bu formayı giydirmek. Türk futbolunun çıkışı da bu. Altyapı ile beraber daha cüretkar bir sorumluluk istedim"

"Şampiyonlukla beraber daha uzun planlamalar yapacağız. Benim hayalim bu memleketin çocuklarına inanmak ve bu formayı giydirmek. Türk futbolunun çıkışı da bu. Altyapı ile beraber daha cüretkar bir sorumluluk istedim. Yola çıktık ve inanıyorum hep beraber skorlar da bizim lehimize. İyi günlerin yanında kötü günler de olacak. Ben sen demeden biz olarak yönetebilmek. Bunu iyi yapabilecek bir ekip var. Başkanımızın, hocamızın önderliğinde burayı daha güzel günlere çalışacağız."

'Altapı, Samandıra'ya gelecek'

"Özellikle altyapı ile alakalı başkanımızdan özel isteğim oldu. Beraber hareket ettiğimiz ekibimiz var. Her yapıda olduğu gibi şablonumuz var. Samandıra’da aynı şekilde devam ediyor. Artık açıklayabilirim, U17 ve U19 takımımızı Samandıra'ya taşımak için çalışmalar yaptık. Orada bir kampüs inşa edeceğiz. Belki ileride U15 takımımızı da oraya getiririz. Burada bir Fenerbahçe felsefesi yaratmak istiyorum."



