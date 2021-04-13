Emre Belözoğlu: Fenerbahçe böyle oynar!

Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak Kadıköy’de Denizlispor’un ardından Gaziantep’i de devirdi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kadıköy’de kazanmak güzel. İlk başlangıcımız Fenerbahçe’nin genlerine çok uygun. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Risk almamak, en büyük risktir. İlk yarıda skoru bulmamız lazımdı, yine bitirişte sıkıntı vardı” ifadelerini kullandı.

‘Bu oyuna devam edeceğiz’

Emre Belözoğlu, “1-0’dan sonraki oyun ise arzu etmediğim bir oyundu. Oyunu dinlendirmeyi arkadaşlarla konuşacağız. Büyük bir takımın oynaması gerektiği gibi oynadık. Topu tutan, bekleri çıkaran bir oyun oynamaya çalıştık. Büyük takım böyle oynar, topu vermez! Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük camiası. Bu takıma bu oyunu oynatacağım” dedi. Genç teknik adam, şansın da önemli olduğunu dile getirerek, “Beşiktaş’ın Erzurum maçında 45-70 arası ilk şutu gol oldu. Bazen top girmiyor, bazen top istedi mi giriyor” örneğini verdi.

‘Burada ümitler bitmez’

Şampiyonluk şanslarına değinen Belözoğlu, “Biz 7’de 7 için oynayacağız. Sonrasına bakacağız. Fenerbahçe’de ümitler bitmez” yorumun yaptı. Son olarak Gustavo’nun yedek kalmasına değinen başarılı teknik adam, “Ona ihtiyacımız var. Gustavo değerli bir oyuncu. Bütün oyunculara ihtiyacım var. Fenerbahçe formasını 1 dakika giymek bile değerlidir” diye konuştu.

Maestrolar 11'de!

Emre Belözoğlu, kendisinden beklenen değişimi sonunda Gaziantep karşısında yaptı. Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu bölge, yetenekli birçok ismin olduğu orta sahaydı. Bu bölgedeki oyuncular genelde rekabet halinde olup, birbirlerinin yerine oynuyordu. Emre Belözoğlu bunu değiştirdi. Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas ilk kez bir maça aynı anda 11'de başladı. Diziliş yine 4-2-3-1'di ama önemli bir fark vardı. Orta sahanın merkezinde Ozan ile Sosa oynadı. Pelkas, Mert Hakan ve İrfan Can ise 10 numara pozisyonunda, yani forvet arkasında merkeze yakın görev yaptı. Top tekniği yüksek isimlerin tercih edilmesi, Fenerbahçe'nin seri kısa paslarla rakip savunmayı zorlamasını sağladı.



