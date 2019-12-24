Emre Belözoğlu: Favorinin kim olduğunu ispatladık

Beşiktaş maçına dakikalar kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan kaptan Emre, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi... “Yarışta olduğumuzu kanıtladık” diyen kaptan, derbiyi Fenerbahçe Analiz Ekibi ile beraber izlediğini belirtirken, taraftara övgü yağdırdı. Emre, “Bence galibiyetteki en önemli pay 12. adamın. Onların bitmeyen enerjisi, takıma da yansıdı. 90 dakika boyunca bir an olsun kopmadılar ve takımı ayakta tuttular” dedi.

‘Maçı Ozan kopardı’

Yokluğunda sahaya kaptan çıkan Ozan Tufan’a ayrı parantez açan tecrübeli orta saha, “Onu ayrıca kutluyorum. Çünkü sahada basmadık yer bırakmadı. Arkadaşlarını ateşlerken, attığı golle de maçı koparan isim oldu. Bu yıl müthiş bir özveri sergiliyor. Ancak Beşiktaş galibiyeti bir kişiye mal edilmez, tüm takımımın başarısı. Başta taraftar olmak üzere, yönetim, teknik ekip, futbolcular ve tüm camia kenetlendi. Fenerbahçe’nin şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ispatladı” dedi.

‘Şimdi sıra deplasmanda’

Sevinci fazla abartmayıp, Rize deplasmanına odaklanacaklarını söyleyen Fenerbahçe’nin kaptanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Rize deplasmanı var. Bu karşılaşmada artık deplasman kabusuna son vermek istiyoruz. Eğer iddiamızı sürdürmek istiyorsak, bundan sonra dış sahada da kazanmak zorundayız”

’Küçük dilimi yuttum’

Emre Belözoğlu, Ersun Yanal ile kavga ettiği iddialarına ise şu yanıtı verdi: Sözün bittiği yer. Duydum, küçük dilimi yuttum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Hocamla birlikte arkadaşlarımızı motive etmek için konuştuk. Yetmedi, devre arasında konuştuk. Maç sonrası hocam geldi, ‘Birlikte basın toplantısına çıkalım. Hakkımızda haberler var’ dedi. Bunları yayanlar ispat etmek zorundadır. Çok üzgünüm. Bir yandan nasıl şampiyon oluruzu planlarken, bir de bu iftiralarla uğraşıyoruz.

Yusuf Dursun

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