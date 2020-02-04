Emre Belözoğlu: En azından puan almalıydık

Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında çok iyi bir futbol oynadıklarını söyledi, “Golü de erken bulduk ancak 2-1’den sonra fırsatları harcadık. Kazanamıyorsak bile en azından puan almalıydık” dedi.

04 Şubat 2020, Salı 10:05 Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu: En azından puan almalıydık

Fenerbahçe’nin tecrübeli kaptanı, 2-1’lik telafi edeceğiz” diye konuştu Trabzonspor yenilgisinin üzüntüsünü yaşıyor. Emre Belözoğlu, güçlü bir rakibe karşı deplasmanda oynadıklarını söyleyerek, “Rakibin de önemli hedefleri var. Ancak ilk golü erken bulduk, avantaj yakaladık. Peş peşe yediğimiz goller sonrası 2-1 yenik duruma düştük. Bundan sonra da çok net fırsatlar yakaladık ama bir türlü değerlendiremedik” ifadelerini kullandı. 39 yaşındaki kaptan, “Futbolda bir kural vardır, kazanamıyorsan, kaybetme. Biz de bunu yapıp en azından yenilmemeliydik ancak puan almayı başaramadık” dedi.

‘Yeni seri başlatmalıyız’

Emre, her şeye rağmen bu sonucun takım içindeki havayı bozmaması gerektiğini söyleyerek, “Daha oynanacak 14 maç var. İkinci yarıda 18 takım da ciddi bir yarış veriyor. Biz, Trabzon yenilgisinden ders çıkarıp, yeni bir galibiyet serisi başlatmalıyız. Alanyaspor ile yine zor bir maç oynayacağız ancak galip geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Yusuf Dursun

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