Emre Belözoğlu: Edin Visca için teklif yok

Süper Lig'de Aykut Kocaman sonrası Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, İstanbul ekibinin başında henüz maç kaybetmeyerek zor bir başarıyı sağladı. Hatta yenilgi görmemesi bir yana beraberliği bile olmaması, 5'te 5 yaparak takımını yeniden zirveye doğru taşıması 41 yaşındaki teknik adamı bir anda popüler bir hale getirdi.

Başarılı futbolculuğunun yanı sıra teknik direktörlük kariyerine de iyi bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu yayıncı kuruluş beIN Sports'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Yüksek seviyede futbol oynadıktan sonra kolay değil teknik adamlık. Oyunculardan beklentiniz yüksek olur ama bugüne kadar çalıştığım tüm oyunculara verdiğim görevi iyi yerine getirdiler. Futbolculuk zor meslek ama teknik adamlık daha zormuş. Bazen, oyunun içinde olmak istediğim anlar oluyor."

"Oyunculara dokunabilmek, onlarla iletişim halinde olmak benim avantajım. İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de oynadım ve bu dilleri biliyorum. Hepsini mükemmel değil ama derdimi onlarla paylaşabilecek kadar konuşuyorum."









"Futbolculuğuma tüm teknik adamların katkısı oldu. Teknik adamlık yolunda da çalıştığım isimlerden çok etkilendiklerim var ama kendi ekibimle de fikir üretiyoruz. İyi yoldayız ama iyi yoldayken de kendinizi güncellemelisiniz."

"Sportif direktörlük ortamı, Türkiye'ye müsait bir ortam değil ama bu bir ekip işidir. İçinde bulunduğunuz kulübün durumu, yönetim kurulu, başkan... Ben herkesin fikrine değer vererek çalıştım."

Alex ve Hagi karşılaştırması

"Alex, Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcusu. Türk futbol tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcu da Hagi. Ben Galatasaray 'da ilk oynadığımda 16 yaşındaydım. Hagi kadar diğer oyuncuların da üzerimde katkısı oldu. Fatih Terim de herkesi geliştirmek isteyen bir teknik adamdı. Hagi'nin katkılarını inkar edemem. Çok büyük bir profesyoneldi. Hagi ve Alex kıyaslamasını insanlar soruyorlar. Birini diğerinin önüne koymak çok hakkaniyetli olmuyor. İnsanlar bunu başka yere çekiyorlar. Benim için ikisi de hep çok değerli olarak kalacak. Ama her zaman Hagi'yi çok başka bir yere koymuşumdur."

Transfer teklifleri var mı?

"Ravil Tagir de Berkay Özcan da çok değerli oyuncular. Başakşehir, oyuncu gelişimi için çok değerli bir yer. Edin Visca için şu an bize gelmiş resmi bir teklif yok."











