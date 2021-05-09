Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'd maç kaybetmedi. Oynanan 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan Fenerbahçe 20 puan topladı ve lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. Son iki haftaya şampiyonluk iddiası ile giren Fenerbahçe'de akıllarda "Emre Belözoğlu daha önce göreve gelse ne olurdu?" sorusunu gündeme getirdi.

8 maçta 2,50 puan ortalaması

Fenerbahçe son olarak deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçını 2-1 kazandı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe böylece Emre Belözoğlu yönetiminde 8 maçta 20 puan toplarken 2,50 ortalamaya ulaşan genç teknik adam kulüp tarihinin zirvesine çıktı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sezon başında beri aynı ortalamaya ulaşmış olsa 95 puanla şampiyondu

Fenerbahçe sezon başında beri 2,50 ortalamaya sahip olsa 2,50x38=95 puan alacak ve şampiyonluğunu ilan edecekti

Devre arasından beri aynı ortalamaya ulaşmış olsa 87 puanla liderdi

Fenerbahçe sezonun ilk yarısını 42 puanla kapattı. 20 maçta 42 puan alan Fenerbahçe, devre arasından sonra Emre Belözoğlu'nun ortalamasına ulaşsaydı 18x2,50=45 puan daha toplayacaktı. Fenerbahçe böylece 87 puana ulaşıp lider olarak son iki haftaya girecekti. (87 Puan FB, 81 puan BJK)





Emre Belözoğlu dönemi Fenerbahçe maçları

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor

Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe







