Emre Belözoğlu devre arasında gelseydi Fenerbahçe lider olurdu! 2,50 ortalama...
Fenerbahçe son olarak deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçını 2-1 kazandı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe böylece Emre Belözoğlu yönetiminde 8 maçta 20 puan toplarken 2,50 ortalamaya ulaşan genç teknik adam kulüp tarihinin zirvesine çıktı. Fenerbahçe sezon başından beri bu ortalamaya ulaşmış olsaydı şampiyonluğunu ilan edebilirdi, devre arasında göreve gelseydi bu kez de lider olabilirdi...
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'd maç kaybetmedi. Oynanan 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan Fenerbahçe 20 puan topladı ve lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. Son iki haftaya şampiyonluk iddiası ile giren Fenerbahçe'de akıllarda "Emre Belözoğlu daha önce göreve gelse ne olurdu?" sorusunu gündeme getirdi.
8 maçta 2,50 puan ortalaması
Fenerbahçe son olarak deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçını 2-1 kazandı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe böylece Emre Belözoğlu yönetiminde 8 maçta 20 puan toplarken 2,50 ortalamaya ulaşan genç teknik adam kulüp tarihinin zirvesine çıktı.
Sezon başında beri aynı ortalamaya ulaşmış olsa 95 puanla şampiyondu
Fenerbahçe sezon başında beri 2,50 ortalamaya sahip olsa 2,50x38=95 puan alacak ve şampiyonluğunu ilan edecekti
Devre arasından beri aynı ortalamaya ulaşmış olsa 87 puanla liderdi
Fenerbahçe sezonun ilk yarısını 42 puanla kapattı. 20 maçta 42 puan alan Fenerbahçe, devre arasından sonra Emre Belözoğlu'nun ortalamasına ulaşsaydı 18x2,50=45 puan daha toplayacaktı. Fenerbahçe böylece 87 puana ulaşıp lider olarak son iki haftaya girecekti. (87 Puan FB, 81 puan BJK)
Emre Belözoğlu dönemi Fenerbahçe maçları
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor
Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe