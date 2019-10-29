Emre Belözoğlu: Daha yolun başındayız

Kaptan Emre Belözoğlu, müthiş futbolla gelen 5-1’lik Konyaspor galibiyeti sonrası çok özel açıklamalarda bulundu. Konya karşısında bu sezonun en iyi performansını sergilediklerini söyleyen tecrübeli futbolcu, “Farklı kazandık, takım olma yolunda ilerlediğimizi gösterdik. Ancak bu, uzun maratonda geçilmesi gereken engellerden sadece biriydi. Bundan sonra ayaklarımızın yere basmasına dikkat edeceğiz. Her etabı maç maç değerlendireceğiz. Henüz yolun başındayız” ifadelerini kullandı. ‘

En büyük destek taraftardan’

Emre, “Sezon başında yola çıkarken ortaya koyduğumuz hedef belli. Bu hedefe yürümek için stresli ve yorucu bir yoldan takım olarak elele verip yürümemiz lazım. Bu zorlu yolda bizim en büyük destekçimiz ise taraftarımız olacak” dedi.

‘Önümüzde kupa maçı var’

Başarılı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi önümüzde Türkiye Kupası’nda aşmamız gereken bir tur maçı var. Ardından Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağımız bir karşılaşmamız daha var. Kısacası, önümüzde aşmamız gereken daha çok uzun bir yol var.

‘3-4 hafta acı çekeceğim’

Emre, sakatlığıyla ilgili olarak, “Ağrılarım var ama bunlara katlanmak zorundayım. Sanırım 3-4 hafta daha bu acıyı çekeceğim. Sağlık ekibinin müthiş desteği, benim sahada olmamı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun