Emre Belözoğlu: Ben bu takıma inanıyorum

Emre Belözoğlu'nun maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Her şeyden önce kazanmak güzel. Samimi olarak kalbi bizle atan Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkese armağan ediyorum bu galibiyeti... Camia zor bir dönemden geçiyor. Erol hocamız ayrıldıktan sonra oyuncular bir reaksiyon göstermeye çalıştılar. Erol hocayla da çok planlı çalışmıştık ama ayrılıklar oluyor... İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda ise farklıydı. pozisyonlar da geldi. Golü attıktan sonra net pozisyonlara da girdik. İlk golü atsak rahatlayacağımızı biliyorduk.

Ligin boyu kısaldı. İşler çok zor. Bugün oyun anlamında eleştirilecek bir oyun vardı ama istek, arzu ve doğru parselasyon vardı. Şampiyonluk yolunda 'Biz de varız' diyebiliyoruz. Çok değerli bir galibiyet. Bunun üzerine inşa edeceğimiz çok şey var ama zamana ihtiyacımız var. Bu 9 haftalık süreyi, Fenerbahçelilerin bizden ne beklediğini bilerek ve çalışarak devam edeceğiz.

Sahanın içi, yukarıda oturmaktan çok daha kolay. Takımımdan ve arkadaşlarımdan oyuna akıl koymalarını istiyorum ben de... Zor olacak ama sonunun güzel olacağına inanıyorum. Hepsi benim için çok değerli oyuncular. Bugün 122 kilometreye yakın koştuk. Gustavo 12 kilometre koştu... oyun kalitesi için zamana ihtiyacımız var ama ben bu takıma inanıyorum.





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