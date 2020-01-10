Emre Belözoğlu: Aynı hataları tekrar etmeyeceğiz

Hastalandığı için kampa geç katılan Emre Belözoğlu, “Ağır bir grip geçirdim ama artık atlattım. Çok iyi şekilde çalışıyoruz. İlk yarıdaki hataları yapmadan, mutlu sona ulaşacağız” diye konuştu.

10 Ocak 2020, Cuma 06:01
- A +
Emre Belözoğlu: Aynı hataları tekrar etmeyeceğiz

Fenerbahçe, Belek Kampı’na 5 Ocak’ta başladı. Emre Belözoğlu, hastalığı nedeniyle önceki gün rötarlı olarak takıma katılabildi.

Başarılı futbolcu, ağır bir grip geçirdiğini ancak tamamen atlattığını söyledi. Kaptan Emre, “Eksik antrenman yaptığım için şimdi arayı kapatıyorum. Takım olarak çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Yeni arkadaşımız da (Falette) aramıza katıldı. Herkesin morali yüksek” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, yakaldıkları bu olumlu havayı sahaya yansıtacaklarını söyleyerek, “İkinci yarıya iyi başlayıp, devamını getireceğiz. Başından itibaren yarışın içinde olacağız ve ilk yarıdaki hataları tekrarlamayacağız. Sezon sonunda, taraftarlarımızın ve camiamızın şampiyonluk özlemini bitireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

Yusuf Dursun

Haberin fotoğrafları için tıklayınFenerbahçe antrenmanında sakatlık şoku

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...