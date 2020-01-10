Emre Belözoğlu: Aynı hataları tekrar etmeyeceğiz

Fenerbahçe, Belek Kampı’na 5 Ocak’ta başladı. Emre Belözoğlu, hastalığı nedeniyle önceki gün rötarlı olarak takıma katılabildi.

Başarılı futbolcu, ağır bir grip geçirdiğini ancak tamamen atlattığını söyledi. Kaptan Emre, “Eksik antrenman yaptığım için şimdi arayı kapatıyorum. Takım olarak çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Yeni arkadaşımız da (Falette) aramıza katıldı. Herkesin morali yüksek” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, yakaldıkları bu olumlu havayı sahaya yansıtacaklarını söyleyerek, “İkinci yarıya iyi başlayıp, devamını getireceğiz. Başından itibaren yarışın içinde olacağız ve ilk yarıdaki hataları tekrarlamayacağız. Sezon sonunda, taraftarlarımızın ve camiamızın şampiyonluk özlemini bitireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun

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