Emre Belözoğlu: Artık herkes kazanmak zorunda

Emre Belözoğlu'nun maç öncesi değerlendirmeleri şu şekilde:

Koca bir çınar... Tam 114 yıl. Bu kulübün kurucuları milletimize umut oldular, umarım daha yüzyıllarca bu kulüp varolur. Bizim için bu kulüpte görev yapmak bir şeref...

Ligin artık sonu geldi. Düşme hattı, üst taraf... Tüm takımlar kazanmak zorunda. Herkes kazanmak istiyor. Biz her rakibimize saygı duyarak onlar hakkında dersimize çalışarak hazırlanıyoruz. Serdar'ın maç öncesi ağrıları vardı. Kontrollerde de iyi sinyaller gelmedi, bu yüzden riske etmedik.

Her oyuncumuz elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İnşallah herkesin bireysel performanslarının iyi olduğu ve bizim kazandığımız bir maç izleriz.







