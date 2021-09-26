Futbolu bıraktığı Fenerbahçe 'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun son günlerde ismi Çaykur Rizespor anılmış, Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran ise bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı. Konu ile ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Belözoğlu, Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası kendisine teklif yapıldığını belirtti.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzalamadan 2 gün önce kendisine teklifte bulunduğunu belirten genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

'Tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim'

"Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait. Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Bey görüşme talep etti. Gerçekleşen görüşmede Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim. Gayet dostane geçen görüşmenin ardından, eski bir röportajın yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.''

10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ligin bitimine 2 hafta kala Sivasspor 'a yenilerek şampiyonluğu Beşiktaş 'a kaybetmişti.

'Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum'

''Çaykur Rizespor'a ve çok değerli Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum. Bu tarz polemiklerin bizlere ve daha da önemlisi camialara zarar verdiği ortada. Bu yüzden daha fazla konuşarak böyle bir konunun içinde yer almak istemiyorum."

Tahir Kıran ne demişti?

'Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam'

Emre Belözoğlu iddialarını çok sert bir dille yalanlayan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok! Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yabancı hoca ile göreve devam etme kararı aldık." diyerek Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

10 maçta 7 galibiyet aldı

Emre Belözoğlu, geçen sezon sportif direktör olarak Fenerbahçe'de görev yapmış, Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra son 10 maçta teknik direktörlük görevine getirilmişti. Teknik direktör olarak Sarı Lacivertlilerle 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Sezonun 3. bitirilmesinin ardından Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu'nun yolları ayrılmıştı.