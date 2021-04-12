Emre Belözoğlu'nun maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kadıköy'de kazanmak güzel. Teknik adam olarak da kazanmayı görmek güzel. Oyunun başındaki enerji ve istek Fenerbahçe'nin genlerine uygun olan futboldu. Birçok pozisyona da girdik. Hayatta risk almamak en büyük risktir diye düşünüyorum. İlk yarı kesinlikle skoru bulmamız gerekiyordu ama istek ve iştah iyiydi.

İkinci yarıda golü bulduk. 1-0'dan ve 2-1'den sonraki oyun hiç istemediğim bir oyundu. Arkadaşlarla da bunu konuşacağız. Sahada doğru parselasyonla daha iyi olacağız. mücadele ve istekten memnunum.

Topla oynadığımız dönem, topa bizim sahip olduğumuz dakikalar bizim için iyiydi bugün... Her maçın ayrı bir senaryosu var. Rakibimiz çok iyi oyunculardan oluşuyor. Topa hakim olduk, koşturduk onları... Onlar bizi koşturduğu zaman da oyunun hakimi onlar oldu. Bu benim istemediğim bir durumdu.

İlk yarıda oynadığımız oyun benim oynatmak istediğimiz bir oyun. Büyük takım böyle oynar. 1-0 ve 2-1'deki oyun hiçbir şekilde istediğimiz bir oyun değildi.





EMRE BELÖZOĞLU'NUN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI:

Hakemleri çok konuşup oyundan uzaklaşma taraftarı değilim ki geçen hafta net bir penaltımız verilmedi. 7'de 7 için oynayacağız. Fenerbahçe'de ümitler ölmez. Fenerbahçe formasını 1 dakika giymek bile çok önemlidir. Her şeyden önce oyunculara bunu aktarmaya çalışıyoruz. Çok karakterli oyuncularımız var. Verdiğim sürenin kıymetini bilmelerini istiyorum. Enner Valencia'nın kasığında bir ağrısı var. Gökhan Gönül'ün de arka adalesinde ağrısı var. Salı günü gerekli bilgilendirme yapılır.

Gustavo'ya ihtiyacımız var. Gustavo bizim için çok önemli bir oyuncu. Her oyuncumuzun değerini bilip sezon sonuna kadar bunu yayacağız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Evet, ayağı temiz oyuncuları tercih ettim, top bizde kalsın istiyorum.