Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen Yağmur Aşık, tetikçi tuttuğu iddiasında bulunan Erdi S.'nin kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını öne sürdü.

Yağmur Aşık ve Baycan Ş.'nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, iki şüphelinin Emre Aşık'ın kendisine, evine ve işyerine 300 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı.

"SONUMUN VATAN ŞAŞMAZ GİBİ OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne önceki gün gelen Emre Aşık'ın verdiği ifade ortaya çıktı.

Eski futbolcu, ifadesinde şunları söyledi;

"Yağmur Aşık benim 6 yıllık resmi nikahlı eşim olur. 3 çocuğumuz vardır. Eşimle ilgili olarak yaklaşık 2 senedir boşanma davamız devam etmektedir. Çocuklarımızın geçici velayeti bendedir. Boşanma aşamasında olduğum eşim Yağmur Aşık isimli şahısla hiç görüşmüyoruz. Boşanma davası açtığım gün 25.02.2018 günü Yağmur işyerimi bastı. Bana hitaben, 'Türkiye'de seni bitireceğim. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak' dedi. Husumetlim olan Yağmur Aşık isimli şahıs Düzce 2. Ağır ceza mahkemesinde görülen bir davada sanık sınıfında bulunmaktadır ve şahsıma karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmaktadır.

27.09.2020 günü saat 10.00 sıralarında avukatım Funda Sadıkahmet Alp beni aradı. Kendisine whatsApp üzerinden 27.09.2020 günü 00.00 sıralarında Erdi S. isimli şahsın kendisine bir mesaj attığını ve mesajda, "Yağmur Aşık isimli şahsın tekrar bir tetikçi tuttuğunu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiğini, bu tetikçinin isminin Beycan Ş., olduğunu ve bu şahsın beni öldüreceğini" bana söyledi. Ben de bu mesajları avukatım Funda hanımdan istedim. O da attı. Şimdi de size sunuyorum.

"YENİ TETİKÇİ İKİ GÜN İÇİNDE BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ"

Daha sonra bu mesajları atan Erdi S., tekrar avukatımı aramış. Bu işi iki gün içinde bitirip tutulan tetikçinin beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durumlar karşısında artık tedirgin oluyorum. Can güvenliğim olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde avukatıma mesaj atıp telefonda bizzat konuları anlatan Erdi S., isimli şahıs bu konuyla ilgili karakolu da arayarak aynı şeyleri anlatmıştır. Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık ve tetikçi olduğunu düşündüğüm Baycan Ş'den davacıyım ve şikayetçiyim"

Demirören Haber Ajansı