Boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç'ın ilk tetikçi Erdi Sungur'la Düzce'de ormanlık alanda Emre Aşık için mezar yeri baktığı iddia edilmişti.

İhbar üzerine 25 Mart 2020'de Sungur ve Sarnıç'ın içinde olduğu araç, Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerince durdurulmuş, Sarnıç'a burada jandarmaya direnme ve hakaret suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

Bu cezası kesinleşen Sarnıç hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan başka cezalar da bulunuyor. Bu şekilde ertelenen cezaların da hükmü açıklanıp infaz edileceği belirtiliyor. Emre Aşık'ın korunma kararını ihlal ettiği için Sarnıç hakkında verilen 3 günlük zorlama hapis cezası da vardı.

ADLİYEYE TESLİM OLDU

Sabah'ın haberine göre; Yağmur Sarnıç'ın pazartesi sabah Gaziosmanpaşa Adliyesine teslim olduğu öğrenildi. Salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın, hakkında yakalama kararları olan dosyalardan ifade alındı. Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından Salı günü, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevine konuldu.

DAVA YAĞMURU

Yağmur Sarnıç hakkında en son annesi Safure Demir işe birlikte 5 kamu görevlisine hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hakkında birçok dava ve soruşturma bulunan Sarnıç ayrıca modacı Süleyman Tezcan'a yönelik tehdit, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, eziyet, hakaret, şantaj, hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çok sayıda suçlama yöneltilmişti.