Emre Aşık: Yeni bir sistem geliştirdik!

Filamentspor'da başlayan bir kariyer... Ardından Balıkesirspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Beşiktaş, Ankaraspor ve 3 kez gidip gelinen Galatasaray serüveni... Süper Lig'de dile kolay tam 288 maç ve 12 gol... 53 kez giyilen Ay-Yıldızlı forma... Galatasaray ve Fenerbahçe'de kazanılan şampiyonluklar ve ayrıca 2002 Dünya Kupası'da kazanılan üçüncülük... Bahsettiğimiz isim Emre Aşık! 36 yaşına kadar futbolcu olarak hizmet etti. Şimdi ise teknik direktörlük hayatına atılmaya hazırlanıyor. Aşık ile futbol yaşantısında unutamadığı dönemleri, A Milli Takım'ın son dönemde yakaladığı başarı ve şampiyonluk yarışını konuştuk. İşte Emre Aşık'ın Fanatik'e yaptığı samimi açıklamalar...

RÖPORTAJ: Yakup Çınar

"PRİM DÜŞÜNMEYEN BİR MİLLİ TAKIM"

Yeni jenerasyon Şenol Güneş ile birlikte iyi bir ivme yakaladı. Alttan gelen oyuncular eski oyuncularla karıştırılarak çok değerli bir Milli Takı ortaya çıktı. Zaten başarıları ortada. Ama en önemli özellikleri bence o formanın ay-yıldızın değerini biliyorlar. Dışarda olmama rağmen bunu gayet iyi gözlemleyebiliyorum. Konuştuğum bazı arkadaşlarım var. Prim hakkında tek kelime dahi edilmiyor. Sadece milli forma için nasıl kazanırız, nasıl mücadele ederiz diye düşünen bir takım. Şuan hakettikleri yerdeler. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacaklarına inanıyorum.

"MERİH, OZAN VE ÇAĞLAR ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Zeki Çelik, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü bizim Ümit Milli Takım'da çalıştığımız dönemde beraber oynuyorlardı. Çıktıkları maçlarda oynadıkları futbolla karakterlerini ve duruşlarını ortaya koyuyorlardı. Merih, Çağlar ve Ozan Kabak çok büyük aşama kaydetti. Çok daha iyi olacaklarına inanıyorum. Emin adımlarla ilerliyorlar. Kendilerini biliyorlar, eksiklerini biliyorlar ve bunları kapatmak için çalışıyorlar. Bunu görüyorum çünkü. Mesela Çağlar'ın tüm özellikleri çok iyi ama pozisyon almada sıkıntısı vardı. Almanya'da da benzer sıkıntıyı çekti. Ama hep üstüne koyarak eksiklerini kapatmayı başardı. Ozan ve Merih ise zaman zaman ceza sahası çevresinde yere yatması var. Bunu biz de zamanında çok yaptık. Bana göre defans oyuncusu her zaman ayakta kalmalı. Avantajınızı kaybetmek istemiyorsanız ayakda durmalısınız. Ozan ve Merih bunu kısa sürede çözecektir. Her üçünden de çok ümitliyim. Çok daha iyi yerlere gelecekler.

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Futbolu bıraktıktan sonra dil eğitimi için Amerika'ya gittim. 6 ay orada kaldım. Döndükten sonra genç milli takımlarda 6 sene çalıştım. Burada bir çok yıldız olacak oyuncunun bazı nedenlerden dolayı kaybolduğunu gördük. Şimdiki genç oyuncularla aynı yollardan geçiyoruz. Tecrübelerim doğrultusunda bu gençlerin nasıl kazandırılması gerektiği üzerinde çalıştık. Yeni bir sistem üzerinde durduk. Mental anlamda, fiziksel anlamda ve pozisyon bilgisi konusunda oyuncuların eksik olduklarını gördük. Milli Takımlardan ayrıldıktan sonra bir ekip kurdum ve yoluma teknik direktör olarak devam etme kararı aldım.

"YENİ BİR SİSTEM GELİŞTİRDİK"

Sezon başında Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin boşta kalan oyuncular için düzenlediği kampta ekibimle birlikte çalıştık. Yeni sistemimizi oyunculara kısa süre de olsa adapte etmeye çalıştık ve başarılı olduk. O kamptan 32 futbolcu şuanda Türkiye liglerinde tekrar forma şansı bulmaya başladılar. Arayıp birlikte çalıştığımız dönemin ne kadar değerli olduğunu anlatıyorlar. Kısmet olursa bu sistemimizi başarılı olacağına inandığımız proje bir takımda hayata geçirmek istiyoruz. Ekibim de eski futbolculuk döneminden Hayati Köse var. Oyun bilgisine ve karakterine çok güveniyorum Hayati Köse'nin. Kaleci antrenörümüz Serdar Kulbilge olacak. Ayrıca ismini vermeyeceğim çok önemli hocalar da ekibimizde olacak.

"YENİ JENERASYON ÇOK BAŞARILI"

Bizim jenerasyondan Okan Buruk, Erol Bulut, Bayram Bektaş ve Bülent hoca (Bülent Kormaz) aklıma gelenler. Gençlere şans vermek lazım. Çok başarılı oldular. Demekki doğru yoldayız. Özellikle bazı takımlar genç teknik adamlarının arkasında duruyor. Önceden 2-3 mağlubiyette hoca değişiyordu. Bu süre biraz uzadı bence. Bazı takımlar zırtbırt değiştirse de! Artık doğru yolu görmeye başladılar. Dünyadaki örneklerine baktığınız zaman şunu görceksiniz. İstikrar olan yerde başarı var. Artık futbol değişiyor ve yenileniyor. Geliştikçe de genç teknik adamların önü açılıyor.

"GÜÇ TEKNİĞİ BOZDU"

Üst seviyedeki oyuncuların mutlaka bir mentoru olmalı. Futbolcuya hem iyiyi hem kötüyü anlatabilecek. Ben kendi ekibimde böyle isimlere şans vereceğim. Mental anlamda oyuncular çok yalnız. Ben mesela kambur bir oyuncuydum. Ama kimse bana bunu söylemedi. Futbolu bıraktıktan sonra internetten araştırmalarımla bunu çözdüm. Artık güç tekniği bozdu! Özel çalışmalar çok daha büyük önem kazandı.

"OYUN ANLAYIŞI NASIL OLACAK?"

Fatih Terim, Lucescu, Pereira ve Şenol Güneş gibi çok değerli hocalarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler kaptım. Lucescu'dan da şunu öğrendim. Lucescu bana göre eğer bir kadro varsa o kadroyu doğru kullanma açısından çalışabileceğiniz en değerli hocalardan. Lucescu ile çalıştığımız dönemde haftada bir gün ilginç bir antreman yaptırırdı. Hücum oyuncuları bir tarafta, defans oyuncuları ise bir tarafta maç yapardık. 20 maç yaptıysak 19 maçı kazanan defans oyuncuları olurdu. Bize bunu göstermek için yapıyordu belkide. Oyun savunmadan başlar. Bir kaç tane de iyi hücumcun varsa çıkıp kazanıyorun zaten. Takım savunması o yüzden çok önemli. Milli Takım'ın bu kadar başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri savunma kurgusunun oturması diyebiliriz. Son dönemde stoperlere ödenen astronomik bedeller de savunmanın önemini bence ortaya koyuyor.

"ÖZEL ANTRENÖRLER ARTIK ŞART"

Galatasaray'da transfer olduğumda Florya'ya idmana gittim. Baktım kaptan Bülent Korkmaz fitness çalışıyor. 2 gün geçti yine gittim yine Bülent Kormaz en erken gelen. Sonra gittim yanına abi ben de erken gelmek istiyorum dedim. 28 yaşındaydım. Ekstra çalışmalara o günden sonra başladım. Normalde 70-75'ten sonra temposu düşen ve sürekli kramp giren bir oyuncuydum. O günlerden sonra bu tamamen değişti. 36 yaşına kadar futbol oynadıysam bunun mutlaka etkisi olduğunu düşünüyorum. Ki devam etseydim Akhisar'dan Hamza hocaden teklif de almıştım. 38 yaşına kadar futbol oynardım. Bu arada rol modeliniz olmalı. Benim rol modelim Bülent Korkmaz'dı, Popescu'ydu. Onlardan çok şey öğrendim. Ayrıca Kewell ile beraber oynama şansı buldum. Çok profesyonel biriydi. Yaşadığı bir sakatlık sonrası İngiltere'den kendi özel antrenörünü getirmişti. Eğer bu mesleği yapıyorsanız profesyonel insanlarla çalışmalısınız bunu on da gördüm. Kısacası bu meslekte kendinize ne kadar çok yatırım yaparsanız karşılığını o kadar çok alırsınız.

"YENİ NESİL RONALDO'YU ÖRNEK ALSIN"

Baktığınız zaman Ronaldo bütün başarıları yakaladı. Ama bununla yetinmiyor ve çalışmaya devam ediyor. Yeni nesil Ronaldo'yu örnek almalı. Kazandığı başarılarla yetinmemeli. Bizimkiler en küçük bir başarıda, kazandığı az bir parayla yetiniyor. Eğer kendinize iyi bakarsanız, fiziğinize dikkat edersiniz daha çok para kazanırsınız.

"YERLİ OYUNCULARIN OYNATILMASINDAN YANAYIM"

Ben yerli oyunculardan yanayım. Bizim çocuklarımızın değerini tam bilemiyoruz. Onlara da tam gösteremiyoruz aslında. Bunda da antrenörün önemi var. Ozan Tufan kayboluyordu mesela ama Sergen hoca elinden tuttu ve tekrar futbola kazandırdı.

"HER DELİKANLI YANINDA BİR DELİKANLI TAŞIR"

Çok değerli bir ağabeyim bana şunu söylemişti. Emre her delikanlı yanında bir delikanlı taşır. Onu gezdirirsin, yedirirsin, içirirsin, sıkıntı yok. İkincisi, üçüncüsü zarar verir. Baktığın zaman gerçekten çok doğru. Tamam bir tane delikanlı, dostun, arkadaşın olur. Senin vardır, ya da onun vardır, başka zamana senin yoktur onun vardır. Böyle bir arkadaş olur. Kalabalık olduğu zaman herkes bir şeyler kapmaya çalışıyor. O yüzden arkadaş ve dost seçerken dikkat edecekler. Her delikanlı yanında bir delikanlı taşıyacak. İkincisi, üçüncüsü zarar verir bunu unutmayacak.

"GÖNLÜM GALATASARAY'DAN YANA"

Şampiyonluk yarışında kadro olarak baktığınız zaman en yeterli kadroda Galatasaray gözüküyor. Ancak oyuncuların doymuşluğu var gibi. Son iki yıl şampiyon oldular. Oyuncular bizim kredimiz var gibi düşünebilirler ama öyle değil. Oyuncuların motivasyonu çok önemli. Fatih hoca bu duruma el koyacaktır. Gönlüm Galatasaray'ın olmasından yana ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de şansı çok fazla. Geçen yıl Galatasaray rahat olur diyordum ama bu yıl açıkçası söyleyemiyorum.



