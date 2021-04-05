İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Davalı-karşı davacı Yağmur Aşık'ın ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

"YAĞMUR AŞIK'IN VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ"

Duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği 2 tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma sonrasında Emre Aşık'ın avukatı karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.

DHA







