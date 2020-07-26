Emre Aşık: Konuşma yasağı var!

Eski futbolcu Emre Aşık, önceki akşam Nişantaşı The House kafeden çıkarken görüntülendi.

Bir arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Aşık, fit görüntüsü ile dikkat çekti.

Emre Aşık'a muhabirlerin "Boşanma süreci nasıl gidiyor?" demesi üzerine "Şu an konuşma yasağı var, konuşamam" şeklinde cevap verdi.

Çocuklarını eşinde alan Aşık'a "Bu süreçte çocuklar nasıl? Neler yapıyorlar?" sorularına ise "Biz sürekli Çınarcık'ta tatildeyiz. Her şey yolunda" dedi.

2012 yılında evlenen ve şimdilerde boşanma davaları devam eden Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın üç çocuğu bulunuyor. (Milliyet)