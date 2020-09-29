Emre Aşık karakola koştu: Beni koruyun

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Sarnıç tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu. Avukatı "Yağmur Sarnıç hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Sarnıç cephesinde yeni bir olay yaşandı. Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek eşi tarafından tehdit edildiğine dair iki saat ifade verdi.

Aşık, çıkışta avukatıyla açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi.

Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili olarak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ne adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

Tehdit mesajları alındığını da söyleyen avukat, "Bu mesajlarla ilgili de koruma kararı aldırdık. Artık böyle bir şey olmayacak" dedi.

Emre Aşık'ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Sarnıç'ı kaldığı siteden alarak karakola götürdü. Sarnıç'ın, eşine tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten dokuz saat ifade verdiği öğrenildi.

Karakol çıkışı Emre Aşık, Ataşehir'deki evine giderek çocuklarıyla hasret giderdi. Çocuğuna sarılıp kucağına alan Aşık, daha sonra evinin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz günlerde Yağmur Sarnıç'ın boşanmak üzere olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine girmişti. Bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile planlar yapan Yağmur Aşık'ın mezar yeri bile aradığı öğrenilmişti.

Olaya tanık olan ve kendisinden Emre'yi öldürmesi istenen İlyas Y., Emre Aşık'a ulaşınca plan suya düşmüş ve olayla ilgili iddianame düzenlenmişti.