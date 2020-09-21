Boşanma davası açtığı gün Yağmur Aşık Sarnıç'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık Sarnıç'ı savcılığa ihbar etti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Sarnıç'ın oteli bastığı sırada kendisine engel olmak isteyen otel müdürü Gökhan Ersöz'ü de 'Emre'yi bana karşı doldurduğunu, senin de nasıl bir yavşak olduğunu çok iyi biliyorum, bundan sonra yanında değil karşındayım' diyerek tehdit etti.

Hem şikayet etti hem koruma talep etti

Emre Aşık söz konusu tehdit sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak koruma talep etti. Mahkeme, Aşık'ın talebi sonrası Yağmur Aşık Sarnıç'ın 3 ay süreyle tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

8 yıl hapsi isteniyor

Emre Aşık ve müdürü Gökhan Ersöz'ün ihbarı üzerine başlatılan soruşturma ise tamamlandı. Savcılık, Yağmur Aşık Sarnıç hakkında hakaret ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, Sarnıç'ın boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık'ın iş yerine gelerek hakaret ve tehditler savurduğu anlatıldı.