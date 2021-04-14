Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek olan takımlarının kulüp başkanları toplantı yaptı.

Kayseri EMAR Grup Futbol Kulübü Başkanı Emre Arıkan: "BAL Başkanları olarak JW Marriot Otel'de gerçekleştirdiğimiz toplantıya çok sayıda kulüp başkanımız katılım sağladı. Toplantımızda ortak gaye olarak liglerin oynatılmasını istediğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaştık. Bizlerin istediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oynatılacak diye vurguladığı ligin oynatılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünün yere düşürülmemesi. Toplantımızın akabinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız bizleri davet etti. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile görüşme sağladık. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ekibine teşekkür ederiz. Biz buraya gazel atmaya değil, sporcu kardeşlerimizin sesi olmaya geldik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Emeği geçenlerden, katılanlardan ve arkamızdan duranlardan Allah razı olsun. Herkesin ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor, ramazan bereketinin BAL Ligine de yansıyacağını umut ediyorum" dedi.