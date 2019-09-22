Emre amade!

38 yaşında, ama yokluğu mumla aranıyor... Emre Belözoğlu’ndan yoksun çıktığı maçlarda kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, dün kaptanına kavuştu. Rodrigues’in sakatlanmasıyla ilk yarıda oyuna giren tecrübeli futbolcu, sahaya dahil olduğu andan itibaren takımının görüntüsünü tamamen değiştirdi. Hücuma derinlik kazandıran, agresifliğiyle takım motivasyonunu üst seviyeye çeken Emre, galibiyetin gizli kahramanlarından biri oldu. Ersun hocanın, 90 dakika sonrasında fedakâr bir şekilde sahaya çıkan Belözoğlu’nu özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. Deneyimli orta saha oynucusu, sakatlığı sebebiyle, Ankaragücü maçı öncesi sadece tek bir idmana çıkabilmişti.

‘30 dakika idman yaptım’

Emre, maçın ardından yaptığı açıklamada, “2 haftadan beri ağrılarım var. 13-14 gündür düz koşu bile yapmadım, dün takımla sadece 30 dakika çalışabildim. Önümüzdeki hafta derbiyi de düşündüğümüzde bugün kazanmak önemliydi. Maçı daha önce de koparabilirdik. 2-1’den sonra Ankaragücü de gol atabilirdi” dedi.