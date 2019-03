Emre Aksoy: Her adımı planlı ve yenilikçi atıyoruz

1907 Fenerbahçe genel menajeri Emre Aksoy FANATİK'e konuştu ve espor ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

1907 Fenerbahçe maceranız nasıl başladı?

2016 Ekim ayında başkanımız Sina Bey ile görüştük. Sina Bey'in ve yönetimimizin vizyonu zaten hedeflerimizi ve yapmamız gerekenleri oldukça net şekilde açıklayabiliyordu. Bana da bu yolda verdikleri şans ile birlikte genel menajer olarak çalışmalara başladım. O günden beri 1907 Fenerbahçe Espor'a katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum.

Espor'un Türkiye'deki gelişimini nasıl buluyorsunuz? Bazı ön yargılar sizce kırıldı mı?

Epor her geçen gün daha da büyüyor. 2-3 sene içerisinde meraklıların bile hayal edemeyeceği bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Bana kalırsa 'bazı ön yargılar' sadece 'bazı kesimler'de vardı. Şuan 30 yaşın altında olup gaming ve espor ile ilgili ön yargısı olan biri olduğunu düşünmüyorum. 30 yaşın üstünde olup, girişimlere, teknolojiye ve dijitale meraklı insanlarda da hiçbir ön yargı yok. Dolayısıyla bu konuya eleştiriyle yaklaşan kesim göz ardı edilebilecek kadar küçük bir kitle.

'Daha yolun başındayız'

Türkiye'de giderek gelişen bir sektörden bahsediyoruz. Sizce espor ve 1907 Fenerbahçe 5 sene içerisinde nerede olacak?

5 sene içerisinde espor, birçok spor kulübünün en çok ilgi gösterdiği birinci ya da ikinci branş haline gelebilir. İzlenme ve takip edilme sayıları bunu kanıtlar boyutlarda. Hemen hemen tüm spor kulüplerinin de espora çok ilgili olduklarını biliyorum.

1907 Fenerbahçe olarak ise attığımız her adımı planlı ve yenilikçi şekilde attığımızı düşünüyorum. Bu da şimdiden örnek alınan ve yol gösteren bir takım olmamızı sağladı. Planlamalarımızı ve uygulayış biçimimizi her adımıyla takip etmeye çalışan espor takımlarını görmek gurur verici. Bizim de örnek almamız gereken takımlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle Çin ve Kore takımlarının yaptıkları işleri görünce her defasında yolun daha çok başında olduğumuzu görüyor ve motivasyon kazanıyorum. Hedeflerimden biri Çin ve Kore takımları ile rekabet eden, hatta onların önüne geçen bir takım olmak.

'Bu sezon bir hayli iştahlı geçiyor'

Bu sezon sizin için nasıl geçiyor?

LoL Şampiyonluk Ligi'nde son 14 maçın 14'ünü de kazanan, normal sezonu birinci bitiren; LoL Akademi Ligi'nde 18 maçın 15'ini kazanarak normal sezonu birinci bitiren; Zula Ligi'nde 10 maçın 9'unu kazanarak ligde lider devam eden; Türkiye Wolfteam Ligi'nde son 32 maçını kaybetmeden şampiyon olan bir takımız. Buna rağmen her zaman kendimizi nasıl daha da geliştirebiliriz çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla bu sezon bizim için oldukça iştahlı ve motive edici ilerliyor.

'Sezon başında hakkımızda yanlış düşündüler'

Kadroda revizyona gittiniz? Bu konu hakkında neler düşünürsünüz?

Bizim dışımızdaki herkesin sezon başında yanlış düşündüklerini, çabuk karar verdiklerini ve bilgisiz yorumlar yaptıklarını düşünüyorum.

Bence bu sezon tüm kombinasyonları düşündük, değerlendirdik ve bir sene boyunca en verimli olabilecek kurguyu planladık. Aykut'un fedakarlığı ve kazanma isteği bu kurguda çok büyük önem taşıyor. Başkanımızın ve oyuncuların da Aykut'a olan güveni başarıyı getirdi.

Dünya çapında espor yorumcularının Türkiye'ye bakışı sizce nasıl?

Potansiyelin az çok farkındalar ama daha sadece buz dağının görünen yüzüyüz. Bir iki sene içerisinde bölgemiz en çok takip edilen bölgelerden biri olacaktır.

Buna spor kulüplerinin ilgisi çok katkı sağlayacak. Aynı zamanda Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların diğer liglerde de çok bilinen oyuncular olması da önemli. Örneğin şuan LoL takımımızdaki iki oyuncumuz Avrupa sıralamasında 1. ve 2. sıradalar. Haliyle espor yorumcuları bu oyuncuların rekabetçi maçlarını da takip etmek istiyor.

Siz hangi oyunları oynuyorsunuz?

Maalesef hiç bir oyuna uzun zaman ayıramıyorum. Sanırım bilgisayarda en çok oynadığım oyun satranç. Mailler ve telefon konuşmaları arasında iki tarafın da sadece 1 dakikasının olduğu satranç maçları yapıyorum. Onun dışında LoL, PUBG, Fifa, CS:GO, Zula, Apex vb epey bir oyun oynadım ama çok iyi olduğumu söyleyemem.

Mehmet Caner Kolağasıgil