Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız futbolcularından Emre Akbaba'ya, İtalyan kulübü Udinese talip oldu. Menaceri vasıtasıyla bu ilgiyi öğrenen Emre, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Galatasaray'a borcum var. Burada kalıp hizmet etmek istiyorum" dedi. Yıllık ücreti 1.7 milyon Euro olan Emre Akbaba, sakatlık dönemi boyunca kendisine sahip çıkan kulübü için fedakârlık yapmak istediğini belirterek, yıllık ücretinde ciddi bir indirimi de kabul etti. Buna göre Emre Akbaba'ya Türk Lirası üzerinden yeni bir sözleşme önerilecek. Böylece maaş bütçesindeki tasarruf çalışmaları doğrultusunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

Bonservisi yüksek olursa...

Ancak henüz Udinese Kulübü, teklifini resmi olarak Galatasaray'a iletmedi. Eğer yüksek bir bonservis ücreti önerilirse, yönetim tekrar teknik patron Fatih Terim'e danışarak oyuncuyu gönderip göndermek istemediğini soracak. Fatih hocadan da onay çıkarsa, iyi bir bonservis karşılığında Emre Akbaba'nın İtalya'ya transferi gerçekleşebilir.