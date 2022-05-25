Güney ekibine bir veda mesajı yayınlayan Akbaba, "Bu yıl kariyerimde unutamayacağım anlar yaşatan, kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız Alanyaspor 'da da çok çalıştım ve takım arkadaşlarımla Alanyaspor için mücadele ettim. Alanyaspor camiasına, üzerimde emeği olanlara, aileme ikinci aile olan Alanyalılar'a çok teşekkür ederim. Kalbimde her zaman yeriniz ayrı olacak" ifadelerine yer verdi. Emre, Florya'ya geri dönmek için artık sezonun açılmasını bekleyecek.