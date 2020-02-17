Emre Akbaba yine harika

Uzun süren sakatlığının ardından yeni yılla birlikte sahalara dönen Emre Akbaba, kısa sürede Belhanda’dan formayı kapmıştı.

17 Şubat 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Emre Akbaba yine harika

Teknik direktör Fatih Terim’in en güvendiği oyuncuların başında gelen Emre, bu sezon ligdeki 5. maçını Yeni Malatya karşısında oynadı. 10 numara pozisyonunda çok iyi bir performans gösteren 27 yaşındaki oyuncu, Adem Büyük’ün attığı penaltı öncesi yerde kalan isimdi. 3-0 kazanılan Kasımpaşa sınavında da penaltı yaptıran Emre, kritik galibiyette başrolü oynayan futbolculardan biriydi. Bu sezon ligde 2 golü bulunan tecrübeli futbolcu, nefesleri kesmesi beklenen Fenerbahçe maçında da takımının en büyük kozları arasında yer alacak.

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