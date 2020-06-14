Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda hayati bir 3 puanı hanesine yazdırırken, Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasıyla yıkılmıştı. En formda döneminde sakatlanan hemen ameliyata alınmış ve yaklaşık 1 sene futboldan uzak kalmıştı. Coronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'e Rize deplasmanında dönen Sarı Kırmızılı ekip, takımın en önemli ismini Rize'de kaybetti.

Muslera acılar içinde kaldı

15. dakikada Skoda ile çarpışan ve acılar içerisinde yerde kalan Muslera, hastaneye götürüldü. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, takımın en önemli isminin durumunu merak dolu gözlerle takip ederken çekilecek MR'ın ardından Muslera'nın durumu belli olacak.

Muslera'nın sakatlığının ardından Fatih Terim, büyük bir üzüntü yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba, bu sezon Muslera'yı Rize deplasmanında kaybeden Galatasaray'a sosyal medyada 'Rize deplasmanı' uğursuz geliyor şeklinde yorumlar yapıldı.