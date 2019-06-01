Emre Akbaba sakatlık pozisyonunu anlattı: O an kırığı fark ettim

Çaykur Rize deplasmanında ayağı kırıldıktan sonra ameliyat edilen ve rehabilitasyon süreci geçiren Emre Akbaba, yaşadıklarını anlattı. İşte yıldız futbolcunun o sözleri: “Samudio tam şut çekecekken ben ayağımı soktum. O anda ayağımın kırıldığını fark ettim. İlk aklıma gelen yine uzun süre Galatasaray forması giyemeyeceğim oldu. Bu yüzden ayağımın ağrısını bir kenara bırakıp ilk olarak uzun süre sahalardan uzak kalacağıma çok üzüldüm. Asıl bu duruma çok üzüldüğüm için acıyı hissetmedim diyebilirim. Ambulansla hastaneye götürülürken bile aklımda bu vardı. O yönden çok ama çok üzüldüm.”

Rize’deki maçta Emre Akbaba’nın ayağı böyle kırılmıştı.

‘Samudio üzüntüden uyuyamamış’

“Samudio önce Instagram’dan bana özür mesajı atmıştı. Ben de, ‘Kendini üzme sonuçta bilerek yapmadın’ dedim. Ardından içi rahat etmemiş ve İstanbul’da beni ziyaret etti. Maçtan sonra birkaç gün üzüntüden uyuyamamış. Hastanede de üzülmemesi gerektiğini ve futbolda bunun olabileceğini söyledim. İlk defa Paraguay Milli Takımı’na çağrılmış, ben de kendisine başarılar diledim.”