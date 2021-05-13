Emre Akbaba: İnşallah kızlarımın şansıyla şampiyon olacağız

Süper Lig'de nefesler tutuldu ve cumartesi günü oynanacak final maçlarıyla şampiyon belli olacak. Galatasaray, hafta sonu Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'la zirvede 81 puanla aynı sırada yer alan sarı kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Cim Bom'da milli futbolcu Emre Akbaba, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emre Akbaba, "Öncelikle tüm Galatasaraylıların ve tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Martin kardeşimizin annesi vefat etti, Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Kardeşimizi çok seviyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlar.

Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Benim de dün kızlarım dünyaya geldi, Alya ve Asya... Buradan bildirmemi istedi hocam Galatasaray taraftarlarına... İnşallah onların getireceği bereketle, şansla biz şampiyon oluruz bu sene..." açıklamalarını yaptı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, Emre Akbaba'nın 2 kız çocuğunun dünyaya geldiğini açıkladı ve futbolcusunu tebrik etti. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada "Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.