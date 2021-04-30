Emre Akbaba galibiyeti getirdi yeni sözleşme görüşmeleri başladı

Fenerbahçe ile girilen büyük rekabet sonrası transfer edilen ve imzası büyük ses getiren Emre Akbaba, geçirdiği iki büyük sakatlığın ardından büyük düşüş yaşıyordu. Özellikle fiziksel açıdan parlak günlerinden çok uzakta olan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve şu ana kadar Galatasaray Yönetimi'yle anlaşma zemini bulamadı. Ancak son 1 haftada yaşananlar hem Galatasaray'ın hem de Emre Akbaba'nın kaderini doğrudan etkiledi. Trabzonspor maçında son 35 dakika sahada kalıp, 90+6'da kaleciden dönen topu tamamlayarak takımına 1 puan kazandıran Emre, son olarak Konyaspor karşısında ikinci 45'te oyuna dahil olurken, 87'de yine benzer bir golle bu kez takımına galibiyeti getirdi. En kritik virajda Galatasaray'ın hanesine ekstra 4 puan yazdıran Emre Akbaba, bu performansıyla yeni sözleşme görüşmelerini de garantilemiş oldu.

Fatih Terim devreye girdi

Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan tecrübeli futbolcu, yıllık 1.7 milyon Euro bandındaki maaşı ve düşen performansı nedeniyle gelecek yılın kadroda düşünülmeyen isimleri arasındaydı. Ancak Fatih hocanın, Emre'yi takımında görmek istediği, yönetimin de yeni bir hamle yapmayı planladığı öğrenildi. Emre Akbaba'ya Türk Lirası üzerinden mevcut kontrata göre daha düşük bir teklif yapılması planlanıyor. Eğer ekonomik konularda anlaşma sağlanırsa, Emre'nin Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamasının artık yüksek bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.



