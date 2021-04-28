Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçın son anlarında kritik bir gole imza atan Emre Akbaba, galibiyeti getiren isim oldu. Takımına bu maçta kritik iki puan kazandıran Emre Akbaba, iç sahada oynanan önceki maçta da Trabzonspor'a beraberlik golünü son saniyelerde atmıştı. Galatasaray böylece iki maçtan 3 puan fazla toplamayı başardı.

Bu sezon 4 gol

Galatasaray bu iki maçta Emre Akbaba ile golleri bulamasaydı lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kalacaktı. Emre Akbaba bu sezon Süper Lig'de 4 gole imza atarken tamamını iç saha maçlarında kaydetti.

Galatasaray son üç maçını da birer golle geçti ve 7 puan aldı

Galatasaray 1-1 Trabzonspor (90+5.dk Emre Akbaba)

Antalyaspor 0-1 Galatasaray (77.dk Mohamed Mostafa)

Galatasaray 1-0 Konyaspor (87.dk Emre Akbaba)





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