Emre Akbaba, Fatih Terim’in planlarını değiştirdi

Geçen yıl Mayıs ayında sakatlandığı Rize deplasmanından 8 ay sonra ilk resmi maçına çıkan, kaptanlık pazubandını bir de golle süsleyen Emre Akbaba, mutluluktan uçuyor... Sakatlığı süresince kendisine destek veren herkese teşekkür eden yıldız futbolcu, ikinci yarıda çok daha güzel işler yapmaya kararlı.

Teknik heyet de onun bu dönüşünden memnun. Normalde ikinci yarının ortalarına doğru takıma katılması beklenen Emre Akbaba, şu sıralarda yeniden Fatih Terim’in ilk 11 planları arasına ismini yazdırdı. Tecrübeli hoca Emre’yi, Belhanda’nın yerine takımın yeni 10 numarası olarak düşünüyor.

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