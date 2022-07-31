Emre Akbaba: Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik

Galatasaray , yeni sezon öncesi 7. ve son hazırlık maçını Fiorentina ile oynadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılı ekipte Emre Akbaba maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Emre Akbaba, "Özellikle ilk haftalar çok çalıştık, son maçlarda da bunun sonuçlarını aldık. İyi performanslar gösterdik. Yeni arkadaşlarımız da bize katkı sağlıyor hepsi çok yetenekli" dedi.

Emre Akbaba'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok ekstra çalışıyorum. Bunu da sahada görüyorum. Onun dışında özgüven de önemli. Şu an özgüvenim yerinde. Mental olarak kendimi hazır tutuyorum. Daha tecrübeliyim, kendimi iyi hissediyorum. Geçen döneme göre kendimi şu an daha iyi hissediyorum. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Özellikle ilk haftalar çok çalıştık, son maçlarda da bunun sonuçlarını aldık. İyi performanslar gösterdik. Yeni arkadaşlarımız da bize katkı sağlıyor hepsi çok yetenekli, çok iyi oyuncular. Seferovic ilk maçta da yol katkısı yapmıştı bu maçta da aynı şekilde bana da asist yaptı. Golleri atan da asist yapan da bir Emre Akbaba olmaya çalışıyorum. Geçen sene geçen senede kaldı. Yeni bir yapılanma var. Galatasaray’ın başarısı için çalışıyoruz."



