Emre Akbaba: Bu bir başlangıç

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'da uzun sakatlık sürecinin ardından takıma dönen ve takımının tek golünü atan Emre Akbaba, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı.

Sakatlık ve dönüş sürecine değinen Emre Akbaba, "Kura çekildikten sonra hocamız antrenmanda beni yanına çağırdı, 'Rize çıktı, kadere inanırım ki o maçta oynayacaksın' dedi. Kaptan çıkardı, oynattı. Ne kadar teşekkür etsem az. Hocama, takım arkadaşlarıma, Yener Hoca'ya teşekkürler. Eşime, aileme de çok teşekkür ederim. O dönemde bana inanılmaz destek oldular. Tüm hocalarıma, kondisyonerlerime teşekkürler. Tek başıma çok idman yaptım ve bana neşe vermeye çalıştılar. Bugüne gelmek için çok çalıştım ki bu bir başlangıç" dedi.

Milli Takım ile ilgili soruyu da cevaplayan Emre, "Milli Takım'da sakatlanan arkadaşlarımın hepsiyle konuştum. Onlara destek oldum ve en kısa zamanda dönmelerini temenni ettim" ifadelerini kullandı.