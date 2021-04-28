Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk umudunu kalan haftalara taşıdı. Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden Emre Akbaba, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Kalan maçların hepsini kazanmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, “Gol attığım için çok mutluyum. Trabzonspor maçından sonra bir ivme yakalamak istediğimizi, 6’da 6 yapmak istediğimizi takım olarak belirttik. Şimdilik 2'de 2 yaptık. Önümüzde dört maç var. Onları kazanmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

Trabzonspor maçının ardından Konyaspor'a karşı da son dakikalarda attığı golle ilgili de konuşan Emre, “Sonuçta şampiyon olursak bu goller hatırlanacak. İnşallah şampiyon olursak bu goller hatırlanır.” dedi.



