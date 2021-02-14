TFF 1. Lig’de Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Adanaspor’da teknik direktör Emrah Bayraktar, "Son saniye gol yediğimiz için çok üzgünüz, kazanmayı ümit ederdik." dedi.

Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 maç önce takıma geldiğinde, hedeflerini ligde kalmayı garantilemek olduğunu söyledi. Oyunlarının geliştiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu: "Geçen hafta Ankara Keçiörengücü’ne penaltıdan yediğimiz golle 1-0 mağlup olduk. Ama oyuncularımı maçtan sonra tebrik ettim. İşin en azından bir tarafını doğru yaptıklarını söyledim. Özellikle kendi evinde çok pozisyona giren rakibe karşı çok iyi savunma yapmışlardı. Bu hafta ise ağırlıklı olarak savunmamıza ve topa nasıl sahip olacağımıza çalıştık. Beni mutlu eden şey haftadan haftaya oyunumuzun gelişiyor olması. Oyuna sadık kalarak yürekten oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ben bir Adanasporluyum, Adanaspor’un teknik direktörü değilim. Bu şehirde doğdum, bu takımda büyüdüm. O yüzden oyuncularıma da bu duyguyu aşılamaya çalışıyorum. Ne kadar erken safhada biraz kafamızı kaldırıp ligdeki yerimizi garantilersek yavaş yavaş oyuncularımızı da Türk futboluna kazandırmak için emek vereceğim."

Bayraktar, Adana Demirspor’la ezeli rakip olduklarını ifade ederek, "Bugün Adana Demirspor’la bir derbi oynadık. Adana Demirspor ligdeki rakibimizdir. Burada da ezeli rakibimizdir. Belki de stadın son maçıydı. Stadın son maçında belki de kardeşlik kazandı. Son saniye gol yediğimiz için çok üzgünüz, kazanmayı ümit ederdik. Bugün şehrin rengi ne turuncu ne de lacivert oldu. Şehrin rengi kardeşlik oldu. Bundan sonraki maçlarında da Adana Demirspor’a başarılar diliyorum." diye konuştu.

AA