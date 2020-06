Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Emrah Başsan, "Koronavirüs bize çok zarar verdi. Biz herkesin testinin negatif çıkacağını düşünüyorduk ancak öyle olmadı. Bütün şehir olarak bu duruma çok üzüldük. Modumuz düşmüştü ancak bu durumun üstesinden geldik. Takım arkadaşlarımın testleri negatife döndü ve sahaya döndüler. Takım arkadaşlarımın sahaya ilk döndüğü anı unutamıyorum. O gün çocuklar gibi sevindik. Şu anda tam takımız ve sağlamız. Bizim sağlığımızla ilgili yapılan testler hakkında çeşitli açıklamalar yapıldı. Biz bu testlerin sonucunu keyfimizden pozitif çıkartmadık. Ben şu anda Erzurumspor takımı adına konuşuyorum. Bizim hiç kimseden korkumuz yok ancak sağlık her şeyden önemlidir. Bizim kulübümüzde 10 tane vaka çıktı. Biz böyle bir süreç yaşadık. Ligin tescillenmesini hiç istemedik ancak bize bu damgayı vurdular. Bizim neler yapabileceğimizi herkes biliyor. Herkesin cevabını sahada vereceğiz" şeklinde konuştu.

Şampiyon olacağımıza adım kadar eminim

Emrah Başsan, sezon içerisinde yaşadığı sakatlığı hakkında bilgi verdi ve Erzurumspor'un şampiyonluk şansını yorumladı. Başsan, "Biz kendi içimizde bir aileyiz. Önümüzdeki 6 haftalık süreç bizim için zor olacak ancak elimizden geleni yapacağız. Sezon başlarında bile bu kadar ara vermiyoruz. Ben normalde sezonu kapamıştım ancak sahalara geri döndüm. Ben fibula kemiğimi kırdım. Benim için çok acılı bir süreç oldu. Erzurum'a ilk geldiğimde parmak ucuma çıkamıyordum. Şu anda %90 oranında hazırım. Bu hafta değil ancak önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacağım. Tam hazır değilim ancak Adana Demirspor maçıyla ben de başlayabilirim. Herkes futbolcularının yanında olmalı. Bu süreç hepimiz için çok zor olacak. Umarım bu süreci en iyi şekilde atlatırız. Şampiyon olacağımızdan adım kadar eminim. Buradaki taraftarlar her şeyin en iyisini hakediyor" dedi.

Galatasaray'a dönmek istiyorum

Emrah Başsan son olarak Galatasaray'daki günlerini yorumladı ve karşılıklı oynarken en zorlandığı futbolcuyu açıkladı. Emrah Başsan, "Ben her zaman söylediklerimin arkasındayımdır. Bu benim karakterim. Ben olmayan şeyler uydurmam. Galatasaray'daki dönemimde sıkıntılar yaşadım. Antalyaspor'dan harika bir performansla Galatasaray'a transfer oldum. Jan Olde Riekerink'e kırgınım. Galatasaray'ı çok seviyorum. Tudor ve Riekerink bana şans vermeliydi. Oralara tekrardan gitmek istiyorum. Umarım böyle devam ederim. Futbolda her gün farklı şeyler oluyor. Galatasaray çok büyük bir camia. Benim sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Büyük kulüplerden teklifler gelirse ben bunları değerlendirebilirim ancak bunları konuşmak şu an için erken" dedi.

Riera sürekli bana tükürüyordu

Emrah Başsan, karşılıklı oynamakta en çok güçlük çektiği oyuncunun Albert Riera olduğunu açıkladı. Emrah Başsan, "Karşılıklı oynarken en zorlandığım oyuncu Albert Riera. Antalya'da karşılıklı oynadığımız bir maçın hemen bitmesini istedim. Riera bana sürekli tükürüyordu. İyi oynadığım için o maçta sürekli benimle uğraştı, Galatasaray'a antrenör olursa beni istemeyebilir (Gülerek)" diyerek sözlerini tamamladı.