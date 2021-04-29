Emrah Başsan sitem etti: Canımız yanıyor! Ayıptır ya!

Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir'i konuk eden Erzurumspor, 1-0 öne geçtiği maçın son dakikalarında kalesini gole kapatamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve ateş hattında kalan Dadaşlar'da tecrübeli kanat oyuncusu Emrah Başsan, 90 dakikanın ardından adeta isyan etti.

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Yayıncı kuruluşa konuşan Emrah, maçın hakemi Fırat Aydınus'u eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Bu kadar bariz şekilde ezdirilmez'

''Bu zamana kadar hep sustuk ama canımız yanıyor artık. Hakemlerin de artık bir tık bize saygısı olması gerek. Ne kadar iyi niyetli olsak da bu kadar olmaz. Başakşehir kulübünü tebrik ediyorum ama ikinci yarı da ufak tefek kararlarla bu kadar bariz şekilde ezdirilmez.''

Emrah Başsan, mücadelenin 5. dakikasında harika bir frikik golüne imza attı.

'Canımız yanıyor! Ayıptır ya!'

''Bu kadar basit şekilde ben sarı kart görüyorum, cezalı duruma düşüyorum. Adam gözünün önünde küfür ediyor sarı kart, kırmızı kart gösterilmiyor. Biraz artık elinizi vicdanınıza koyun. Bizim burada neler yaşadığımızı kimse bilmiyor. Canımız yanıyor. Ayıptır ya!''

Fenerbahçe maçında yok

Başakşehir karşısında takımının tek golünü atan isim olan Emrah, 81. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü. Bu sezon Erzurumspor formasıyla 39 resmi maça çıkan Emrah, 9 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.



