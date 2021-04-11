Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Erzurumspor, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 28 puanla ateş hattında kalan Erzurumspor'da Emrah Başsan, 90 dakikanın ardından ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım arkadaşlarının daha özverili olması gerektiğinin altını çizen Emrah, şu ifadeleri kullandı:

'Ruhlarını ortaya koymaları gerekiyor'

''Öncelikle Cenk Tosun kardeşime geçmiş olsun diyorum. Bugün ne yapılması gerekiyorsa yaptık ama sonuca gitmekte başarılı olamadık. Biz buradan çıkmaya çalışırken takım arkadaşlarımın bazılarının ruhlarını ortaya koymaları gerekiyor.''

'Bu kadar basit olmamalı'

''Ben 3 yıldır buradayım, bu yıl da bu kadar basit olmamalı bazı şeyler. Ligde kalmak istiyorsak herkes elini vicdanına koyup sabırla mücadele edecek.''



