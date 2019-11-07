TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un süper starı Emrah Başsan, Milli takıma göz kırpıyor.

İki sezondur Doğu Anadolu Temsilcisi BB Erzurumspor’da üstün bir performans gösteren Emrah Başsan, taraftarın gönlünde taht kurdu. Geçtiğimiz sezon Mavi-beyazlı forma ile 1 kez gol sevinci yaşayan ve 10 asist yapan Emrah Başsan, başarılı çizgisini bu sezon da devam ettiriyor.

Ligde geride kalan 10 haftada 1 gol 4 asistlik grafiği ile dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Takıma göz kırpıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Edirnespor’a da 2 gol atan Dadaşların yıldızı, Ay-yıldızlıların Teknik Patron Şenol Güneş’in yardımcıları tarafından yakın takibe alındığı öğrenildi.