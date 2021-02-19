Emrah Başsan, 17 Nisan 1992 tarihinde Gebze'de dünyaya geldi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu küçük yaşta futbol hayatına başladı. Boyu 1,77 olan genç futbolcu henüz 10 yaşındayken altyapılarda yer almaya başladı.

Emrah Başsan kimdir?

Emrah Başsan, futbolculuk kariyerine 10 yaşındayken Dolayoba SK altyapısına katılarak başladı. Daha sonra Pendikspor altyapısına geçen futbolcu burada 2009 yılına kadar kaldı ve kendini geliştirmeye devam etti. 2009 yılında Pendikspor'un as takımına geçmek için profesyonelliğe geçiş mukavelesine imza attı. Böylelikle Başsan'ın profesyonel hayatı 2009 yılında Pendikspor as takımıyla başlamış oldu. Kariyerinin ilk profesyonel maçını 2. Lig'de Türk Telekom'a karşı yapılan karşılaşmada deneyimleyen Başsan, aynı sezon diğer karşılaşmalarda da takıma sonradan girerek forma giyme imkanı yakaladı.

2010-11 sezonunda tam anlamıyla as takıma alınan Başsan, karşılaşmalarda düzenli olarak yer alan isimlerden biri oldu ve zamanla karşılaşmalara ilk 11 girmeye başladı. Genç yaşına rağmen ilk 11 başlaması kendini daha iyi göstermesine imkan tanıdı. Genç futbolcu karşılaşmalara ilk 11 başlayarak Süper Lig takımlarının transfer listesine de girmeyi başardı. Sergilediği futbol farklı Süper Lig ekiplerinin Başsan'la ilgilenmesine neden oldu.

2011-12 sezonunda Süper Lig'de bulunan Antalyaspor'la anlaşma sağlayan Başsan, burada 11 numaralı formayı giymeyi başladı. 1 Şubat 2012 tarihinde Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasında karşılaşmanın 21. dakikasında Galatasaray'a 1 gol atarak pek çok futbol yorumcusunun beğenisini kazandı. 2016 yılına kadar Antalya'da görev yaptıktan sonra 2016-17 sezonu için Galatasaray takımıyla anlaşmaya vardı ve buraya transfer oldu.

Emrah Başsan hangi takımlarda oynadı?

Emrah Başsan genç yaşına rağmen sergilediği futbol sayesinde farklı kulüplerle birlikte çalışma imkanı yakalamıştır. Emrah Başsan'ın bugüne kadar yer aldığı kulüpler ve hakkındaki detaylar aşağıda verilmiştir.

2009-11- Pendikspor, 2. Lig, 42 maç 9 gol

2011-16- Antalyaspor, Süper Lig, 136 maç 21 gol

2016-18- Galatasaray, Süper Lig, 2 maç 1 gol

2016-Çaykur Rizespor (kiralık), Süper Lig, 12 maç 1 gol

2017-Fortuna Sittard (kiralık), 1. Lig, 15 maç 7 gol

2018-Vitoria Setubal, 6 maç 1 gol

2018- BB Erzurumspor, 59 maç 6 gol

Emrah Başsan 2020 yılında mevcut halde bulunduğu BB Erzurumspor kulübüyle olan anlaşmasını 2 yıl daha uzatmıştır. Şu an halen BB Erzurumspor takımında ön libero olarak forma giymektedir. Emrah Başsan 2010 yılında Türkiye U-18 takımında da forma giyme imkanı yakalamıştır ve 2 kez milli takım maçına çıkmıştır.

Emrah Başsan'ın maaşı ne kadar?

Emrah Başsan'ın 2021 yılında maaşının ne kadar olduğuna dair kulübünden ve kendisinden herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Antalyaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu sırada Galatasaray'dan yıllık aldığı maaşın 400 bin Euro olduğu bilinse de güncel kulübünden 2021 yılında ne kadar maaş aldığına dair herhangi bir veri bulunmuyor.

Emrah Başsan'ın güncel piyasa değeri ise 1,20 milyon Euro'dur. Başsan profesyonel futbolculuk kariyerinde en yüksek piyasa değerine 18 Ocak 2016 tarihinde Antalyaspor'da yer aldığı sırada ulaşmıştı. Bu tarihte Başsan'ın piyasa değeri 4,60 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Galatasaray'a transfer olduktan sonra piyasa değeri düşerek 4 milyon Euro seviyesine gerileyen oyuncunun bu tarihten sonra piyasa değerinde zaman içinde düşüş gözlemlendi. Fortuna Sittard'a gittikten sonra piyasa değeri yarılanarak 2 milyon Euro'ya kadar düştü. Erzurumspor BB takımına gittikten sonra tekrar yükselmeye başlayan piyasa değeri son olarak 1,20 milyon Euro'ya kadar çıktı.