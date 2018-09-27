Emrah Başsan: Galatasaray maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz

Mavi-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu Emrah Başsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Onlar da geçen hafta 3-0 gibi çok kötü bir mağlubiyet aldı. Biz de oraya Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gideceğiz ve puan almak istiyoruz." dedi.

Takım olarak güçlü şekilde rakibin karşısında çıkacaklarını anlatan Başsan, Galatasaray’ın evinde güzel bir futbol sergilediğini aktardı.

Başsan, sarı-kırmızılı ekibe her zaman saygı duyduğunu dile getirerek, "Futbolcular olarak güçlü karakterlere sahibiz ve orada da güçlü olmalıyız. Çünkü Galatasaray evinde çok iştahlı ve baskılı oynayacak. Galatasaray’a her zaman saygım var ama biz Erzurumspor’u temsil ediyoruz." diye konuştu.

Takım olarak istenen sonuçları alamadıklarını vurgulayan Başsan, şunları kaydetti:

"Buradaki güzel arkadaşlık ortamını bozmadan sahaya en güzel şekilde yansıtmaya çalışacağız. Şimdi yeni hocamız gelecek ve onun direktifleriyle ilerleyeceğiz. 6 haftadır kötü giden performansımız var ama bu futbol olarak değil sadece skor olarak kötü. İnşallah İstanbul’da iyi oynayıp, güzel bir galibiyet alarak Galatasaray maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz."

"Nerede ekmek yiyorsak oraya aitiz"

Daha önce birçok takımda futbol oynadığını anımsatan Emrah Başsan, bu takımların içinde Galatasaray’ın da olduğunu hatırlattı.

Başsan, futbolcunun oynadığı kulübe ait olduğunu dile getirerek, "Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve yurt dışındaki takımlarda oynadım ama sonuçta biz nerede ekmek yiyorsak oraya aitiz. Galatasaray’a saygı duyuyorum ama ekmeğimi Erzurumspor’dan kazandığım için kimsenin şüphesi olmasın, maç çok zor olacak ama sahada gerekeni yapıp üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.