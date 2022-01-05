Bu sezon Lazio kendi sahasında, dokuz Serie A müsabakasında altı galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alırken. Empoli bu sezon lig maçlarında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Empoli deplasmanda üç maçlık yenilmezlik serisini 4 maça çıkartmak istiyor. Bu seride 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Empoli en son Kasım 2021 Hellas Verona'ya karşı kaybetti.

Serie A yer alan takımlar arasında, Lazio (iki) ve Empoli (üç), bu sezon kalesini en az gole kapatan takımlar.

Empoli'nin en dikkat çeken ismi Andrea Pinamonti oldu. Bu sezon Serie A'da en az beş gol atan en genç İtalyan oyuncu konumunda.

Oran Analizi

Lazio için 2.5 alt oranı 2.3 olduğunda toplam 10 maçın hepsi üst bitti.

Empoli için karşılıklı gol VAR oranı 1.5 olduğunda toplam 26 maçın %77 kısmında karşılıklı gol olmuştur.