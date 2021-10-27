Empoli-Inter maçı öncesi önemli detaylar

İtalya Serie A’da sezonun 10. hafta mücadelesinde, 12 puan -4 averaj ile 10. sırada yer alan Empoli, 18 puan 12 averaj ile 3. sırada yer alan Inter ile karşı karşıya geldi. Hakem Daniele Chiffi yönetiminde TSİ 21:45’te başlayacak karşılaşma S Sport Plus’dan naklen yayınlandı.

İstatistiklere dayalı tahminde aralarında oynanan son 7 karşılaşmayı Inter kazandı. Gol pozisyonuna girmede, kanat ataklarında ve bitiricilikte üstünler. birebir oyuncu verilerinde galip olan Inter hız ve çabuklukla skor üretebilir.

Hücum güçlerinde Inter üstün

Atılan goller ve asistlerde Inter’in üstünlüğü dikkat çekiyor. Girdiği pozisyonları gole çevirmede %24’e %16 üstün olan Inter en önemli galibiyet parametresi olan başarılı atak aksiyonları ve ceza sahasında topla buluşmadaki üstünlüğü ile skor avantajı elde edebilir.

Defanstan çıkarken dikkat

Maçta 3. bölge baskısını en iyi yapan takımın gol bulmasını bekleyebiliriz. Empoli daha fazla defansif aksiyon sayısına sahip olduğu için topu kendi sahasında kabul eden bir yapıya sahip. Bu oyun stili Inter’ın işine gelebilir.

Pas oyunu Inter’in işi

Oyun içi yaratıcı paslaşma stratejileri Inter lehine gözüküyor. Anahtar paslar, ara paslar, akıllı ve uzun paslar Inter’in üstünlüğünde. Geride bırakılan maçlarda daha fazla kontrataklarda üstün olan Inter rakip ceza sahasında tehlikeli olabilen bir takım.

Eksikler

Empoli: Simone Romagnoli

Inter: Christian Eriksen, Gabriel Brazao, Arturo Vidal